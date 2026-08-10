Cae "El Fantasma", presunto líder de La Línea en la frontera de Chihuahua con Texas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) asestaron un golpe a la estructura operativa del cártel de La Línea tras la captura de Adrián Alexis C. B., alias "El Fantasma", presunto cabecilla criminal que mantenía el control del corredor fronterizo con Presidio, Texas.

El anuncio fue realizado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, quien detalló que la aprehensión del generador de violencia derivó de un enfrentamiento armado en el que los agentes estatales fueron agredidos a balazos.

Tras repeler el ataque y lograr la neutralización del sospechoso, las fuerzas de seguridad aseguraron la unidad en la que se desplazaban los agresores, una camioneta Dodge Ram utilizada para perpetrar la emboscada contra los efectivos de la policía estatal.

Durante la inspección del vehículo y el perímetro, las autoridades incautaron un importante arsenal bélico:

🔫 5 armas largas de alto poder.

de alto poder. 15 cargadores para diversos calibres.

para diversos calibres. 1,080 cartuchos útiles .

. Equipo táctico y municiones variadas.

Tanto el detenido como el armamento y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y la definición de su situación jurídica.