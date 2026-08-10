Admite Sheinbaum falta de presupuesto para optimizar la Línea A del Metro

A la fecha, no hay recursos presupuestados para recuperar la operación óptima en la Línea A del Metro, que corre de La Paz, en el Estado de México, a Pantitlán, en la Ciudad de México, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, la titular del Ejecutivo puntualizó que entre los recursos que se destinaron a la Ciudad de México se encontraban los destinados a continuar la ampliación de la Línea 12 del Metro, para obras relacionadas con el Mundial y para el Tren El Insurgente, pero no para atender la Línea A.

“La Línea A del Metro todavía no tiene recursos para poder recuperar. Estamos viéndolo con la jefa de Gobierno.

“La parte de la Línea A tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar, dado que Avenida Zaragoza tiene hundimiento, la idea es que se pueda recuperar velocidad la Línea (A)”, explicó Sheinbaum.

Actualmente, la Línea A del Metro opera sin interrupción en su servicio; sin embargo, debido a los desniveles del terreno que tiene en la zona de Santa Martha y Los Reyes, debe reducir su velocidad.

Debido a su diseño, la Línea A no recibe recursos del Sistema de Transporte Colectivo Metro para su operación, sino que estos provienen del gobierno federal.

La titular del Ejecutivo explicó que ya se han construido obras hidráulicas en esa zona de la ciudad, tanto para desalojar agua de la avenida Ignacio Zaragoza, por donde transita la Línea A del Metro, como para evitar los encharcamientos en las colonias de la zona de Santa Martha Acatitla.

Hace dos semanas, incluso, se inundó durante horas la sección de vías de la Línea A del Metro, entre Santa Martha y Los Reyes.