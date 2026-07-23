Caso Dafne: Hay anomalías procesales en detención de Danna Yanina, dice abogado

La defensa legal de Danna Yanina “N” sostuvo que la detención de la joven presenta presuntas irregularidades procesales y aseguró que su clienta no formaba parte del grupo del campamento de verano ni tenía vínculo con la menor Dafne, cuyo caso es investigado por las autoridades.

El abogado Omar Pérez Hernández afirmó que la joven era estudiante de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde cursaba el último semestre del nivel medio superior, y que su permanencia en las instalaciones obedecía a un acuerdo previo con la dirección del plantel, no a actividades relacionadas con el campamento de verano.

De acuerdo con la versión del litigante, Danna Yanina tenía previsto concluir formalmente sus estudios el 17 de julio, fecha originalmente programada para su egreso. Sin embargo, la institución adelantó la ceremonia de graduación, modificando de manera inesperada la planificación de la estudiante y de sus familiares.

Según la defensa, la directora del plantel, Estrellita Mora, autorizó que la joven permaneciera en las instalaciones hasta el 31 de julio, debido a que su colegiatura ya cubría ese periodo.

Durante ese tiempo, explicó el abogado, la estudiante realizaba trámites para continuar su formación profesional en la Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Asimismo, sostuvo que, pese a haber concluido sus actividades académicas, la joven permaneció prácticamente obligada a continuar dentro de las instalaciones del colegio, situación que, a juicio de la defensa, limitó su movilidad.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, asegura que no parará hasta que haya responsables detenidos por lo sucedido en la escuela militarizada. Alfredo Peña

Padres no pudieron asistir a la graduación

El abogado explicó que el cambio anticipado de la ceremonia impidió que los padres de Danna Yanina viajaran desde Poza Rica, Veracruz, ya que tenían previsto acudir en la fecha originalmente establecida por la institución.

Ante ello, señaló, la dirección del plantel se comprometió a enviar fotografías y videos del evento para informar a la familia sobre la graduación de la estudiante.

De acuerdo con esta versión, fue precisamente durante el periodo extraordinario en que permaneció en Tampico cuando ocurrieron los hechos que actualmente son materia de investigación.

Acudió voluntariamente a declarar y ahí fue detenida

Uno de los principales argumentos de la defensa se centra en la forma en que fue ejecutada la orden de aprehensión.

Omar Pérez Hernández aseguró que Danna Yanina no fue detenida mediante un operativo policial ni localizada por las autoridades, sino que acudió por voluntad propia ante el Ministerio Público.

Según explicó, la joven compareció con la intención de rendir su declaración como testigo dentro de la investigación seguida contra Estrellita Mora.

El litigante sostuvo que fue únicamente cuando ya se encontraba dentro de las instalaciones ministeriales cuando los agentes le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada de inmediato.

Audiencia en Altamira definirá el rumbo del proceso

La defensa anunció que durante la audiencia programada en Altamira, Tamaulipas, presentará documentos y testimonios para sustentar su versión de los hechos.

Entre las pruebas que buscará incorporar se encuentran constancias académicas que acreditan que Danna Yanina ya había concluido sus estudios y que permanecía en la institución únicamente por los acuerdos administrativos previamente establecidos.

Además, Omar Pérez Hernández adelantó que comparecerá personalmente para exponer lo que considera inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación y sostener la hipótesis de un presunto montaje en la imputación contra su representada.

La defensa señaló que solicitará al órgano jurisdiccional valorar las pruebas documentales y testimoniales para demostrar que Danna Yanina no tenía participación en los hechos que se investigan.

Con ello, buscará que la autoridad judicial reconsidere la medida cautelar que actualmente mantiene privada de la libertad a la joven, mientras continúa el proceso penal.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la defensa, por lo que será durante las siguientes etapas del procedimiento judicial cuando el juez valore los argumentos de ambas partes.