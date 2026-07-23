Detienen a primera implicada por la muerte de Dafne en academia militarizada de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra la primera persona presuntamente relacionada con la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la detenida fue identificada como Dana Yanin "N", de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar e instructora asistente dentro de la academia y tenía funciones de supervisión durante el campamento en el que ocurrió la muerte de la menor.

La captura fue realizada por agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Tamaulipas, en cumplimiento de un mandato judicial. La mujer quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.Investigación sigue bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Previamente informó que los estudios periciales determinaron que Dafne murió por asfixia por sumersión y que las indagatorias abarcan a todo el personal que laboraba en la Academia Militarizada Marina Doenitz al momento de los hechos.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer oficialmente los delitos específicos que serán imputados a la detenida, por lo que será durante la audiencia inicial cuando el Ministerio Público exponga los elementos con los que busca vincularla a proceso.El caso provocó revisión de escuelas militarizadas

La muerte de Dafne generó indignación nacional y motivó que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara al Gobierno de Tamaulipas revisar el funcionamiento de las escuelas militarizadas de la entidad, al aclarar que este tipo de instituciones no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de autoridades estatales y educativas.

Asimismo, la Fiscalía mantiene aseguradas las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz mientras continúan las diligencias y no descarta que puedan emitirse nuevas órdenes de aprehensión conforme avance la investigación.