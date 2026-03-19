Fijan fecha para juicio de Rafael Caro Quintero en EU; será en 2027

Las autoridades de Estados Unidos ya fijaron la fecha del juicio contra Rafael Caro Quintero durante la audiencia de seguimiento que se realizó este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en Estados Unidos.

Durante esta diligencia, el juez fijó el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra el también llamado Narco de Narcos y exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, quien está acusado de la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en 1985.

Además del asesinato del agente de la DEA, Caro Quintero está acusado de otros tres delitos: participación continuada en una organización criminal, conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos y uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

El capo de 73 años se declaró no culpable en febrero de 2025 de los cargos que se le imputan en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Actualmente se encuentra preso en Brooklyn, en espera de su juicio.

Caro Quintero negocia con EU

La abogada de Rafael Caro Quintero, Elizabeth Macedonio, afirmó que los fiscales y los abogados defensores "seguían discutiendo una resolución que evitara el juicio" tras la audiencia de este jueves en la que se fijó la fecha para el inicio del proceso contra su cliente.

Posteriormente, la abogada dijo a los periodistas que las negociaciones se encontraban en una fase inicial. Sin embargo, el fiscal federal Francisco Navarro declaró ante el tribunal: "Actualmente no hay ninguna oferta de acuerdo".

Caro Quintero libra la pena de muerte

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia estadunidense anunció que no solicitaría la pena de muerte para Caro Quintero, cuyo juicio está previsto provisionalmente para el 8 de marzo de 2027.

Las autoridades mexicanas expulsaron a Caro Quintero en febrero de 2025 como parte de la entrega sorpresiva de 29 presuntos capos de la droga que eran requeridos por sus pares en Estados Unidos.

El Narco de Narcos pasado 28 años en prisión en México tras ser condenado por el asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, exagente de la DEA, uno de los asesinatos más notorios de la lucha contra el narcotráfico en México.

Caro Quintero fue puesto en libertad en 2013 por un tecnicismo, pero en 2022 fue recapturado por autoridades mexicanas cuando Estados Unidos solicitó su extradición. El capo ha negado su implicación en la muerte de Camarena.

Con información de Reuters

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