“¡Que se oiga hasta la Ciudad de México: César libre!”, exigen manifestantes frente a la FGR

Chihuahua, Chih., 24 de octubre de 2026.— Al grito de “¡César libre, César libre!”, cientos de ciudadanos, simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de participar en una caravana de más de 500 vehículos para exigir la liberación de César Jáuregui Moreno.

La caravana partió de las inmediaciones del Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y recorrió distintas vialidades de la capital hasta llegar a las instalaciones de la FGR, ubicadas en el centro de la ciudad, donde los participantes realizaron un mitin para demandar que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad los procesos judiciales que se siguen en su contra.

Entre los participantes se encontraban Angélica Moreno, esposa de César Jáuregui, y su hija Sofía Jáuregui, quienes recibieron muestras de solidaridad de los asistentes.

Reproducir Entre los participantes se encontraban Angélica Moreno, esposa de César Jáuregui, y su hija Sofía Jáuregui, quienes recibieron muestras de solidaridad de los asistentes.

Durante el mitin, los manifestantes pidieron que su exigencia llegara hasta las autoridades federales, mientras repetían una y otra vez la consigna “¡César libre!”.

Uno de los oradores, el exalcalde de Chihuahua Juan Blanco, expresó su respaldo a la familia y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial contra Jáuregui Moreno.

“Estamos contigo y con César”, manifestó al dirigirse a Angélica Moreno, antes de señalar que la situación que enfrenta la familia ha generado preocupación entre sus simpatizantes.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Hoy es César, ¿mañana quién sigue?”, “Libertad para César Jáuregui”, “César, tu gente te apoya” y “No a los presos políticos”.

Durante su intervención, Juan Blanco cuestionó el sustento jurídico de las acusaciones contra Jáuregui Moreno y sostuvo que el proceso ha estado marcado por irregularidades.

“Es triste lo que está pasando. Esto no debiera pasar en México ni en Chihuahua”, manifestó.

El exalcalde hizo referencia a las opiniones de abogados, entre ellos Luis Villegas, quienes, según expresó, consideran que los elementos jurídicos del caso son muy limitados.

Asimismo, denunció presuntas violaciones a la presunción de inocencia y al debido proceso desde la detención de Jáuregui hasta su encarcelamiento.

La concentración concluyó con la exigencia de que César Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad los procedimientos judiciales que se siguen en su contra, así como con un llamado a las autoridades para garantizar el respeto a sus derechos y evitar cualquier interferencia política en la impartición de justicia.