Capturan a presuntos asesinos de un policía en Tamaulipas

Dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato de un elemento de la Guardia Estatal en Reynosa, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

La Fiscalía de Tamaulipas informó este miércoles que los detenidos fueron identificados como Cristian Uriel “N” y Alejandro Ferneli “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio doloso calificado con ventaja.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de control.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere, para comparecer en la audiencia inicial y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Tamaulipas no precisó si los detenidos tienen algún vínculo con grupos delictivos ni informó sobre el posible móvil del crimen.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre en la colonia Los Muros, en Reynosa, donde fue localizado el cuerpo de Florencio García Soto, elemento estatal, quien estaba en un terreno baldío.

De acuerdo con los reportes de ese día, la víctima presentaba heridas producidas por impactos de arma de fuego.

A partir del hallazgo, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones que derivaron en la identificación y posterior captura de los dos sospechosos.