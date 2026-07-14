Capturan a presunto ‘tirador de la Atlixcáyotl’ tras operativo en Puebla | VIDEO

Un operativo realizado durante la madrugada de este martes en el Fraccionamiento Santa Fe, sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de La Vista, derivó en la detención de Rafael "N", quien de manera preliminar es identificado como el presunto "tirador de la Atlixcáyotl", señalado por los ataques contra automovilistas registrados en los últimos meses.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional realizan un fuerte operativo en el fraccionamiento Santa Fe", informó en sus redes sociales el periodista Juan Carlos Valerio.

El despliegue -dijo- estaría relacionado con la investigación del presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl”

Minutos después confirmó: “Detienen a Rafael "N", presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl tras un intenso operativo en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en la Vía Atlixcáyotl… Continúa la presencia de las autoridades en el lugar”.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando elementos de investigación acudieron al inmueble para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de las indagatorias relacionadas con los ataques armados sobre la Vía Atlixcáyotl.

Rafael N. presuntamente abrió fuego contra los agentes

Según los primeros reportes, al momento de ejecutar el mandato judicial, Rafael "N" presuntamente abrió fuego contra los agentes, lo que habría provocado un intercambio de disparos antes de que fuera asegurado por las autoridades.

Información local señala que el ahora detenido habría intentado repeler el cateo disparando contra los elementos investigadores que participaron en el operativo.

De manera preliminar, también se reporta que Rafael "N" acumulaba más de 10 denuncias penales y que presuntamente operaba desde la parte alta de edificios ubicados en la zona para disparar contra automóviles y motocicletas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl, hechos que generaron alarma entre los habitantes y usuarios de esta importante vialidad de la capital poblana.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre la detención ni sobre los resultados del operativo. Se espera que en las próximas horas las corporaciones de seguridad proporcionen información detallada sobre este caso.