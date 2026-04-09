Capturan a Mike Rafael otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo entra en una nueva fase con la detención de Mike Rafael “N” señalado como presunto integrante de la estructura criminal responsable del atentado ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que, con esta captura, suman ya 22 personas detenidas, lo que consolida una de las investigaciones más amplias en torno a un homicidio político reciente en el estado.

Durante una conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal Carlos Torres Piña detalló el perfil del detenido y su papel dentro de la red criminal.

Mike, la precisión clave en la investigación

Uno de los elementos más relevantes del anuncio fue la aclaración sobre la identidad del detenido. Aunque El Mike ya había sido mencionado previamente en la investigación, la Fiscalía precisó que se trata de un individuo distinto al que participó en los chats donde se habría coordinado el atentado.

No es el ‘Mike’ del grupo de WhatsApp… resultó ser otro personaje, pero también con responsabilidades dentro de esta estructura criminal”, explicó Torres Piña.

La declaración no es menor. En términos de investigación criminal, revela la existencia de múltiples niveles operativos dentro de la organización, con distintos actores participando tanto en la planeación como en la ejecución y logística del crimen.

Narcotráfico, huachicol y coordinación del ataque

De acuerdo con la Fiscalía, Rafael “N” —también identificado como “El Mike” o “Aurora”— operaba en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la distribución ilegal de hidrocarburos (huachicol) en la región de Uruapan.

Este personaje estaba encargado de la distribución de hidrocarburos y de la venta de droga, y se coordinaba directamente con Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Lic’”, señaló el fiscal.

Jorge Armando N ha sido identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que sitúa a Mike dentro de una cadena de mando que conecta la operación territorial con las decisiones estratégicas del grupo.

La sombra de la mensajería digital

La investigación ha documentado que el atentado contra Manzo Rodríguez no fue un hecho aislado, sino el resultado de una planificación estructurada, en la que se utilizaron aplicaciones de mensajería instantánea para coordinar movimientos y decisiones.

En este contexto, las autoridades mantienen la búsqueda de otro sujeto también apodado Mike, quien habría tenido un rol activo en los chats donde se organizó el ataque.

Este elemento refuerza la hipótesis de una red criminal que opera con mecanismos híbridos, combinando presencia territorial con herramientas digitales para ejecutar acciones de alto impacto.

22 detenidos y una red en proceso de desarticulación

Con la detención de Rafael “N”, el número de implicados capturados asciende a 22. Entre ellos se encuentran operadores logísticos, presuntos autores intelectuales y otros miembros de la estructura criminal.

El fiscal subrayó que las detenciones forman parte de un esfuerzo sostenido por desarticular completamente la organización, aunque reconoció que aún quedan objetivos prioritarios por ubicar.

El dolor de Grecia Quiroz

Más allá de los avances judiciales, el caso mantiene una dimensión profundamente humana en la voz de Grecia Quiroz, viuda del exalcalde.

A cinco meses del asesinato, y en el que habría sido el cumpleaños número 41 de Manzo, Quiroz compartió un mensaje que refleja el impacto emocional de la pérdida:

Duele mi alma hasta lo más profundo… duele saber que jamás volveré a festejar su cumpleaños a su lado”.

El testimonio adquiere una dimensión pública al convertirse en una exigencia de justicia.

“Nuestros hijos jamás volverán a jugar con su papá…”, expresó, evidenciando las consecuencias personales de un crimen que también sacudió a la vida política local.

En paralelo, anunció que conmemoraría la fecha junto a la ciudadanía: “Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho con tu pueblo… nos reuniremos para recordarte”.

Líneas de investigación

La alcaldesa ha mantenido una postura activa en el seguimiento del caso. Como parte de esta estrategia, entregó a la Fiscalía 11 videos que, según su versión, podrían aportar contexto sobre posibles responsabilidades políticas en el entorno previo al asesinato.

Entre los nombres mencionados se encuentran Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco y Ignacio Campos Equihua.

Las autoridades han indicado que estos materiales serán sometidos a análisis pericial para descartar manipulación mediante inteligencia artificial y determinar su valor probatorio.

Quiroz también denunció episodios de intimidación previos al crimen: “Acudieron a nuestro domicilio por la noche… con cascos puestos… duraron rato afuera”, relató, sugiriendo un posible contexto de presión y amenazas.

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