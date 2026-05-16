Rescatan a víbora que ‘paseaba’ en calles de Benito Juárez

Una víbora, de unos tres metros de longitud, fue hallada en la vía pública y resguardada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El reptil fue hallado en la calle Cerrada Tenayuca y Eje 8 Sur, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez.

Un ciudadano de 54 años pidió apoyo a los uniformados y les indicó que metros adelante se encontraba la serpiente.

Inmediatamente los oficiales coordinaron los servicios de emergencia y personal de Protección Civil que acudió al apoyo, confirmaron que el ejemplar era una víbora de aproximadamente tres metros de largo.

Foto: SSC

También, arribaron los efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes, con todos los cuidados correspondientes, la colocaron en una jaula y la transportaron hacia sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde médicos veterinarios zootecnistas realizarán la valoración de su estado de salud”, indicó la SSC en una ficha informativa.

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