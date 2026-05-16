Rescatan a víbora que ‘paseaba’ en calles de Benito Juárez
El reptil quedó bajo cuidado de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, quien se encargará de valorar su estado de salud
Una víbora, de unos tres metros de longitud, fue hallada en la vía pública y resguardada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
El reptil fue hallado en la calle Cerrada Tenayuca y Eje 8 Sur, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez.
Un ciudadano de 54 años pidió apoyo a los uniformados y les indicó que metros adelante se encontraba la serpiente.
Inmediatamente los oficiales coordinaron los servicios de emergencia y personal de Protección Civil que acudió al apoyo, confirmaron que el ejemplar era una víbora de aproximadamente tres metros de largo.
También, arribaron los efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes, con todos los cuidados correspondientes, la colocaron en una jaula y la transportaron hacia sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde médicos veterinarios zootecnistas realizarán la valoración de su estado de salud”, indicó la SSC en una ficha informativa.
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