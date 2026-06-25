Captura de líder criminal provoca tiroteos y bloqueos en Escuinapa

Las Fuerzas Armadas lograron la captura de uno de los líderes de plaza de “Los Chapitos”, lo que provocó diversos enfrentamientos y bloqueos en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

El operativo se realizó esta mañana y, en un video que circula en redes sociales, se observa cómo un grupo de militares sube a una persona en una de sus aeronaves, antes de ser extraída del lugar.

De acuerdo a las versiones recabadas en el lugar, podría tratarse de Misael Guerrero Pérez, alias el “Güero Pin”, identificado como operador de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en la zona sur del estado.

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el operativo y la detención de una persona, sin dar a conocer mayores detalles.

Reproducir De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar de los hechos, el sospechoso podría ser Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”

“Este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado”, expresó.

Las autoridades aseguran que la situación se encontraba bajo control, sin embargo, invitaban a la población a atender las recomendaciones emitidas a través de sus canales oficiales.

El operativo para lograr la detención de este líder criminal, provocó enfrentamientos y algunos bloqueos en dicho municipio, uno de ellos por la carretera Escuinapa-Teacapán, la cual quedó completamente cerrada.

En otros puntos del municipio también fueron reportados bloqueos, pero las autoridades ya se encuentran en el sitio. Hasta el momento no se han reportado personas abatidas.