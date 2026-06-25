Cárteles mexicanos se globalizan: operan laboratorios y lavado en Dubái y África

El cuartel general ya no está solo en la sierra de Sinaloa o en las llanuras de Jalisco. Hoy, el verdadero motor de los cárteles mexicanos palpita de forma silenciosa en los rascacielos financieros de Dubái, en discretas granjas agrícolas de Polonia y en laboratorios camuflados en las densas geografías de Nigeria y Australia.

Según un análisis presentado al Senado de Estados Unidos sobre la mutación transnacional de las mafias mexicanas, el exejecutivo de la DEA Chris Urben y Vanda Felbab-Brown, de la Brookings Institution, revelaron que la presión de Washington en el continente americano no ha destruido a los cárteles; al contrario, los ha obligado a perfeccionar la globalización de sus ilícitos.

La tormenta perfecta que obligó a mutar al narco

La metamorfosis comenzó formalmente en febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos catalogó al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones terroristas extranjeras. Esta etiqueta desató una serie de golpes contundentes en el continente:

Más de 100 extradiciones de capos de alto nivel cooperando con fiscales federales.

La asfixia de tres bancos mexicanos mediante la ley FEND Off Fentanyl Act en julio de 2025.

en julio de 2025. El abatimiento militar de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en febrero de 2026.

La histórica denuncia en abril de diez altos funcionarios sinaloenses vinculados al narcotráfico.

Sitiados en su propio territorio, los cárteles aplicaron una lógica empresarial: diversificar el riesgo. Si las cocinas de fentanilo peligraban en México, había que clonarlas al otro lado del océano.

El testimonio de Chris Urben ante el Grupo de Trabajo del Senado de EU para el Control Internacional de Narcóticos —encabezado por John Cornyn y Sheldon Whitehouse— encendió las alarmas al detallar cómo químicos mexicanos viajan como "consultores internacionales" para replicar sus letales recetas en el extranjero.

Franquicias en el extranjero: el caso Nigeria y Europa

Citando informes confidenciales del Comando de EU para África (Africom), Urben reveló que de 12 laboratorios de droga interceptados recientemente en el continente africano, 11 contaban con operadores de los cárteles de Sinaloa o Jalisco en el lugar.

El golpe definitivo ocurrió en mayo de 2026, cuando unidades de élite de la policía nigeriana desmantelaron megalaboratorios de metanfetamina. Los mexicanos capturados ahí no eran soldados de a pie; eran "cocineros de élite" que habían cruzado el Atlántico exclusivamente para aportar su experiencia técnica.

La misma franquicia criminal echó raíces en Polonia, donde unidades de narcóticos locales han desmantelado laboratorios de metanfetamina controlados directamente por mafias mexicanas. Paralelamente, en Australia, la proliferación de estos laboratorios busca blindar a los cárteles: si una redada fronteriza en América frena un cargamento, la producción local en Varsovia o Sídney asegura que el suministro global jamás sufra desabasto.

Las cuatro nuevas lavanderías globales del dinero

Para mover los miles de millones de dólares que generan estas sucursales en África y Europa, los cárteles necesitaban un sistema de lavado inmune a los rastreos de la DEA. Vanda Felbab-Brown expuso ante el Senado cómo los grupos criminales mexicanos tejieron alianzas con los banqueros más eficientes del submundo: las organizaciones chinas de lavado de dinero.

Aprovechando los estrictos controles de capital en China y una masa de clientes cautivos, las mafias chinas ofrecen a los cárteles tarifas de lavado sumamente bajas, operando principalmente a través de un complejo entramado de criptomonedas y lavado basado en el comercio internacional de mercancías.

Sin embargo, para no depender de un solo aliado, Sinaloa y el CJNG expandieron su portafolio financiero hacia otros tres ejes globales:

El eje albanés y brasileño. Utilizando las redes del Primer Comando de la Capital (PCC) en Sudamérica y de las mafias balcánicas en Europa. El modelo canadiense. Utilizando casinos en Vancouver y Toronto para limpiar grandes sumas de dinero en efectivo. El 'hub' del golfo Pérsico. Usando puertos comerciales en Dubái para fundir e inyectar sus ganancias a través del contrabando a gran escala de oro ilegal.

Candil de la calle...

El reporte de Felbab-Brown arrojó una paradoja sobre el comportamiento del narco: mientras en México desatan masacres brutales que rozan la guerra civil, cuando operan en Europa, Asia o Estados Unidos lo hacen sin armas, sin sicarios y con un perfil extremadamente bajo. El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, calcula la fuerza de la policía local; si sabe que la respuesta institucional será aplastante, ordena a sus miembros mimetizarse como pacíficos hombres de negocios.

Alianzas con pandillas los fortalecen

La crisis de los opioides sintéticos en Estados Unidos ha dejado de ser un simple problema de salud pública y adicciones para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional. Hoy opera bajo un modelo de negocios que "acepta el asesinato masivo como parte de su ciclo diario de distribución".

La actuación de las pandillas es puesta en tela de juicio en las audiencias del Congreso de Estados Unidos Especial

Así lo afirmó el agente senior retirado de la DEA, Michael W. Brown, fundador de Hoplon Consortium y veterano con 32 años de experiencia en operaciones de combate al narcotráfico en Centro y Sudamérica. Durante su testimonio ante los senadores John Cornyn y Sheldon Whitehouse, Brown advirtió que el mercado de fentanilo en EE. UU. se mantiene saturado gracias a una mutación sin precedentes en las redes de distribución interna.

De acuerdo con el especialista, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han logrado penetrar cada estado, condado y vecindario estadounidense gracias a alianzas estratégicas con las pandillas carcelarias y callejeras más peligrosas del país.El brazo operativo de los cárteles en territorio estadounidense

El exejecutivo de la DEA nombró directamente a las organizaciones criminales de Estados Unidos que hoy sirven como el motor y brazo de distribución de las mafias mexicanas en las calles:

Los Crips y los Bloods: Históricas pandillas callejeras con control territorial en las principales urbes.

Históricas pandillas callejeras con control territorial en las principales urbes. La Hermandad Aria (Aryan Brotherhood): Una de las mafias carcelarias supremacistas más violentas del sistema federal.

Una de las mafias carcelarias supremacistas más violentas del sistema federal. Los Latin Kings: Organización con fuerte presencia en las costas y zonas metropolitanas.

Organización con fuerte presencia en las costas y zonas metropolitanas. La Mafia Mexicana (La Eme): La red que controla las operaciones criminales dentro y fuera de las prisiones del sur de EE. UU.

Estas alianzas han transformado a grupos criminales que alguna vez fueron estrictamente regionales en las redes primarias de distribución de fentanilo de los cárteles mexicanos”, sentenció Brown ante el Congreso.

El auge del microtraficante digital

Más allá de las grandes bandas organizadas, Brown alertó al Capitolio sobre la aparición de un nuevo y elusivo jugador en el ecosistema criminal: el “cottage industry digital trafficker” (el microtraficante digital).

Se trata de personas ordinarias que están aprovechando el ecosistema de internet y las redes sociales para lucrar con la venta de sustancias ilícitas a nivel hiperlocal.

A diferencia de las estructuras tradicionales, miles de estas células semiindependientes operan por debajo del radar de las agencias de inteligencia, debido a que no responden a un líder único ni a una jerarquía criminal visible, lo que dificulta de manera drástica su desmantelamiento. En este nuevo modelo, cualquier vecindario o escuela puede albergar un centro de distribución digital invisible.