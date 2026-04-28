Fuerzas Armadas vigilan con 132 mil elementos el país tras captura de 'El Jardinero'

Las Fuerzas Armadas mantienen desplegados a 132 mil elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Armada de México en todo el país, ante posibles reacciones de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y su operador financiero, César 'N', alias El Güero Conta.

En conferencia del gabinete de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que solo en la zona de Jalisco y Nayarit se mantiene una fuerza de 7 mil elementos, pero en total para todo el país son 107 mil integrantes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional.

El mando castrense indicó que esta fuerza se incrementará con motivo de la realización del Mundial de Futbol. Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina-Armada de México (Marina), informó que la dependencia mantienen una fuerza de 25 mil elementos navales en los estados costeros para prevenir reacciones del grupo delictivo.

Explicó que para la captura de Flores Silva se puso en marcha, desde un día antes, un operativo para enfrentar posibles reacciones del CJNG, que se limitaron a seis comercios y seis vehículos incendiados en Nayarit.

Captura de El Jardinero, golpe importante al CJNG

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, calificó las capturas de El Jardinero y el Güero Conta como uno de los más importantes golpes en contra del CJNG, tras la detención de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El funcionario reconoció que para estas capturas hubo intercambio de información con autoridades del Estados Unidos, a lo que le dio la bienvenida, pero sin la participación de agentes de ese país.

“Cabe mencionar que esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias. Es decir, siempre bienvenidos el intercambio de información suscritos con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”, afirmó García Harfuch.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no hay elementos para establecer posibles enfrentamientos entre células del CJNG que pongan en riesgo a la población.

En la conferencia, el titular de la SSPC dio detalles de las acciones que realizaba Flores Silva en esa organización criminal, relacionadas con el tráfico de cocaína, secuestros y extorsión.

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