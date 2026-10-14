Captan a estudiante de secundaria viajando en compartimento inferior de un camión de transporte

Un estudiante de secundaria fue localizado en el compartimento inferior de un camión de transporte de personal que se dirigía a la ciudad de Querétaro, hecho que generó preocupación tras la difusión de videos en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, un automovilista observó algo debajo de la unidad y alertó sobre la situación.

Posteriormente, otro operador de transporte notificó al conductor del camión, quien revisó el vehículo para verificar lo ocurrido.

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Durante la inspección, el menor fue encontrado en el espacio destinado para resguardar la llanta de refacción.

El joven vestía el uniforme de una secundaria del municipio de Cadereyta de Montes.

Los reportes compartidos señalan que el adolescente fue localizado sin lesiones.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre cómo llegó a ese lugar ni las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El caso ha generado inquietud debido al riesgo que representa permanecer en una zona del vehículo que no está habilitada para el traslado de pasajeros.

Se espera que las autoridades correspondientes den a conocer información sobre lo sucedido y esclarezcan las condiciones en las que el menor fue encontrado durante el recorrido hacia la capital queretana.