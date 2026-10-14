Infonavit entrega 900 viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar en Veracruz

La entrega de 900 viviendas sociales en Tejería y Remedio, Veracruz, encabezada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, marca uno de los avances más importantes en materia de vivienda social.

El pasado 3 de octubre, durante la entrega de las viviendas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se trató de la entrega más grande realizada hasta ese momento en el marco del programa federal.

Las familias recibieron sus casas durante una ceremonia en la que participaron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.

Durante el evento, Romero Oropeza reconoció el trabajo de la constructora en la ejecución de las obras del fraccionamiento, que forma parte de un desarrollo habitacional con 7,504 viviendas proyectadas.

“Aprovecho para brindar un reconocimiento a la empresa Indheca Grupo Constructor por la calidad y la rapidez con la que se está construyendo este desarrollo”, señaló.

Por su parte, Sheinbaum destacó la importancia de garantizar el acceso a una vivienda propia para las familias de menores ingresos.

“¿Qué más felicidad que entregar la llave de una vivienda, de una casa propia para las familias de escasos recursos de nuestro país?”, expresó.

Además de la edificación de los hogares, el proyecto contempla obras de infraestructura para atender las necesidades del conjunto habitacional. Entre ellas se encuentran canales pluviales, perforación de pozos, áreas de donación y un parque lineal.

Además de los beneficios sociales de este proyecto de vivienda, las obras han generado actividad laboral en la entidad. La compañía reporta 686 empleos directos y 3 mil 430 indirectos vinculados con las distintas tareas de construcción, lo que suma 4 mil 116 puestos de trabajo.

El avance del complejo ocurre en un momento de ampliación de la política habitacional en Veracruz. Durante el evento, Romero Oropeza informó que la meta sexenal del Infonavit en el estado aumentó de 31 mil a 60 mil viviendas, con una inversión superior a 38 mil millones de pesos distribuida en 28 municipios.

Esta fue la tercera entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad por parte del Infonavit y la número 47 a nivel nacional.