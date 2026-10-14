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Protesta del IMSS-Bienestar paraliza Villahermosa y desata colapso vial

Miembros del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa) cerraron el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, provocando embotellamientos masivos.

Por: Fabiola Xicoténcatl

Protesta del IMSS-Bienestar en Villahermosa, Tabasco
Cientos de automovilistas quedaron atrapados durante horas en el corazón de la capital tabasqueña.Especial

Un verdadero caos vial se vivió este día en Villahermosa, capital de Tabasco, luego de que un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS-Bienestar tomara y bloqueara el cruce de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, consideradas vías neurálgicas para la circulación en la capital.

El bloqueo provocó un embotellamiento que dejó atrapados a cientos de automovilistas, quienes expresaron su malestar.

La dirigente del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), Jannett Estudillo Mijangos, explicó que la protesta obedece a la demanda del pago en efectivo de uniformes al personal de base correspondiente a 2025 y 2026, la liberación de periodos de desintoxicación, la entrega formal de nombramientos y la titularización de plazas.

También exigieron la garantía de que no habrá represalias ni sanciones administrativas contra quienes participen en la manifestación.

“Es levantar la voz para hacer ver a las autoridades que basta de seguir haciendo acuerdos detrás de la puerta, y exigir un trato igualitario a la base trabajadora”, expresó Estudillo Mijangos, quien también pidió que cese el acoso y la persecución dentro del IMSS-Bienestar.

El subsecretario de Gobierno de Tabasco, Alejandro Martín Juárez, informó que se instaló una mesa de diálogo en la delegación de Gobernación con los trabajadores para atender sus peticiones y evitar afectaciones a terceros. Asimismo, dejó en claro que el conflicto es intersindical.

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