Protesta del IMSS-Bienestar paraliza Villahermosa y desata colapso vial

Un verdadero caos vial se vivió este día en Villahermosa, capital de Tabasco, luego de que un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS-Bienestar tomara y bloqueara el cruce de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, consideradas vías neurálgicas para la circulación en la capital.

El bloqueo provocó un embotellamiento que dejó atrapados a cientos de automovilistas, quienes expresaron su malestar.

La dirigente del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), Jannett Estudillo Mijangos, explicó que la protesta obedece a la demanda del pago en efectivo de uniformes al personal de base correspondiente a 2025 y 2026, la liberación de periodos de desintoxicación, la entrega formal de nombramientos y la titularización de plazas.

También exigieron la garantía de que no habrá represalias ni sanciones administrativas contra quienes participen en la manifestación.

“Es levantar la voz para hacer ver a las autoridades que basta de seguir haciendo acuerdos detrás de la puerta, y exigir un trato igualitario a la base trabajadora”, expresó Estudillo Mijangos, quien también pidió que cese el acoso y la persecución dentro del IMSS-Bienestar.

El subsecretario de Gobierno de Tabasco, Alejandro Martín Juárez, informó que se instaló una mesa de diálogo en la delegación de Gobernación con los trabajadores para atender sus peticiones y evitar afectaciones a terceros. Asimismo, dejó en claro que el conflicto es intersindical.