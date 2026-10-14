Concluye la jornada de consulta con participación de trabajadoras y trabajadores del IMSS 

A las 21:00 horas, concluyó la jornada de consulta sobre la revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social con la participación de trabajadoras y trabajadores del IMSS en distintas entidades del país, reportó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

En este ejercicio, trabajadores y trabajadores del IMSS definen si aceptan o rechazan el aumento del 2.9 por ciento al salario tabular que aprobó el Congreso Nacional.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reportó que Sinaloa, Baja California, Chiapas, Zacatecas y Durango forman parte de las sedes que mantuvieron actividad hasta el cierre de la jornada.

En mensajes difundidos en redes sociales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que “acompañó el ejercicio para contribuir a que la votación se desarrollara conforme a la Ley y bajo los principios de voto personal, libre, directo y secreto”.

jornada de consulta sobre la revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Especial

Previamente, en un corte de las 19:00 horas, el Centro remarcó que la consulta sobre la revisión salarial entre el IMSS y el SNTSS “registra una participación preliminar de 282 mil personas trabajadoras, cerca del 60% del total con derecho a voto”.

Destacó que la jornada “se desarrolla con normalidad”.