Asesinan a exlíder ganadero en Escuinapa, Sinaloa

Un reconocido ganadero fue asesinado a balazos en las calles del centro del municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

Al momento del ataque viajaba en compañía de una menor de edad, quien resultó ilesa.

Se trata de Francisco Alberto Salcido Rivera, quien llegó a ser líder de la Unión Ganadera Regional en ese municipio, al menos hasta 2021.

De acuerdo a la información de las autoridades, Salcido Rivera llegó a bordo de una camioneta junto a una menor de edad, a un establecimiento en el centro, y al momento de descender fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

El negocio es propiedad de su esposa y dentro se encontraban algunos otros familiares, quienes entraron en crisis nerviosa luego del ataque.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones, pero no lograron hacer nada para reanimarlo.

El establecimiento se encuentra a unos metros del Sistema DIF Municipal y de una guardería de la misma institución.

Una zona concurrida en el municipio de Escuinapa, donde también se encuentran algunas farmacias.

Hasta el momento se desconoce el número de atacantes y en que se trasladaban para lograr huir del lugar, sin lograr ser detectado por las autoridades, quienes arribaron unos minutos después del incidente.

Apenas el domingo 11 de octubre, el coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Francisco López Bibriesca, fue asesinado en las calles del centro de este municipio, luego de unos recorridos preventivos por la zona costera, junto al alcalde de Escuinapa.

López Bibriesca viajaba en su camioneta al momento de ser interceptado en el primer cuadro de la ciudad, y fue última de balazos por sujetos que lograron escapar de los operativos.