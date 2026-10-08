'Capitán Sol' es vinculado a proceso por huachicol fiscal

El capitán de corbeta retirado de la Marina, Miguel Ángel Solano Ruiz, apodado como el Capitán Sol, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como huachicol fiscal, así lo determinó la jueza Marina Vieyra Valdez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la juzgadora le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Solano Ruiz enfrentará desde el penal de máxima de seguridad del Altiplano el proceso en su contra en el que se le señala de ser parte de la red de huachicol fiscal encabezada por los méranos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

La jueza de control consideró que el Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba suficientes que señalan la participación del Capitán Sol en la red de huachicol fiscal para sujetarlo a proceso penal. Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Miguel Ángel 'N', alias 'Capitán Sol', permanecerá recluido en el penal del Altiplano. Foto: Especial

Capitán Sol, pieza clave en red de huachicol fiscal

Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán Sol, es considerado por las autoridades como una pieza clave en la red de huachicol fiscal al haber mantenido un nivel de dirección e influencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Marina que permitió la comisión de dicho delito a través de la gestión de dádivas para simular revisiones.

El Capitán Sol fue detenido el pasado 1 de octubre en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, tras una operación de inteligencia que duró más de un año a fin de dar con su paradero y el cual incluyó el seguimiento de su círculo más cercano, incluidas sus relaciones sentimentales.