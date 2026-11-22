Un hombre señalado como presunto responsable del robo de un tractocamión terminó herido y bajo custodia policial, luego de enfrentarse a elementos de la Proxpol que lograron interceptarlo junto con otro individuo en el municipio de Escobedo, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales ubicaron la pesada unidad, la cual había sido robada durante la noche en el sector San Marcos.

Tras detectar el vehículo, implementaron un operativo que permitió localizarlo cuando circulaba por el cruce de las calles Higo y Batil, en la colonia Fernando Amilpa.

Ladrón intenta agredir a policía en Escobedo

Al momento de la intervención, los dos ocupantes habrían opuesto resistencia e incluso uno de ellos presuntamente intentó agredir a un policía, situación que derivó en el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

Durante el incidente, uno de los sospechosos recibió un disparo en una de sus extremidades, por lo que fue sometido y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica, permaneciendo en calidad de detenido.

Por su parte, el segundo involucrado habría escapado del lugar. La zona permaneció bajo resguardo de elementos de la Proxpol, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Dónde puedo reportar un robo en Nuevo León?

En Nuevo León puedes reportar anónimamente cualquier delito, incluyendo robos, asaltos, maltrato familiar o infantil y venta de drogas, en el sitio de denuncia anónima.

En primer lugar debe quedar claro que en el sitio del Gobierno de Nuevo León puedes denunciar el hecho momentos después de acontecido, pero si necesitas ayuda inmediata debes llamar al número 911 de emergencias.

En el sitio de denuncia anónima debes llenar los siguientes campos:

¿Dónde ocurrió el hecho?

Calle, número, entrecalles, colonia y municipio

¿Cuándo sucedió?

Fecha y hora

Personas involucradas

Número de personas involucradas y aspecto físico de las personas

Más sobre las personas involucradas

Número de teléfono, cuentas bancarias, correos electrónicos, armas utilizadas, drogas utilizadas

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