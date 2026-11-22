“Ahora el dinero está en el pueblo”, afirmó Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, al destacar que los programas sociales del gobierno federal benefician directamente a sectores que anteriormente eran excluidos, durante una asamblea organizativa en este municipio de la zona norte de Guerrero.

Mojica sostuvo que, a diferencia de los gobiernos anteriores, los apoyos al campo y los programas sociales llegan directamente a sus beneficiarios, entre ellos campesinos, adultos mayores y jóvenes, a través de iniciativas como Sembrando Vida, las becas educativas y las pensiones.

“Antes no existía la pensión de adultos mayores. Hoy son más de 300 mil adultos mayores que reciben una pensión”, señaló, al subrayar los cambios que, aseguró, ha generado la política social de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, también se refirió a la situación de las familias migrantes, al señalar que en municipios como Tetipac es común que algún integrante de las familias radique en Estados Unidos. Consideró que la defensa de los migrantes es una tarea central de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente frente a los discursos que buscan vulnerar a estas comunidades y promover la intervención extranjera en México.

Recordó que la soberanía nacional reside en el pueblo y destacó la participación histórica de Guerrero en las luchas por la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Entre las principales demandas planteadas por los habitantes durante la asamblea estuvieron la rehabilitación de caminos, el acceso al agua, la educación, los servicios de salud, la generación de empleos para jóvenes y la reforestación.

Ante estas necesidades, Mojica señaló que la transformación debe avanzar hasta garantizar condiciones dignas para las familias, con vivienda, servicios básicos, conectividad, alimentación saludable, atención médica, educación y oportunidades laborales.

Asimismo, destacó el potencial agrícola de Tetipac, particularmente la producción de guayaba, considerada una de las principales actividades económicas del municipio, además de cultivos de maíz, frijol, café, hortalizas y rábanos.

Planteó la necesidad de fortalecer la comercialización y dar valor agregado a los productos locales, además de vincularlos con las compras gubernamentales para abrir nuevas oportunidades a los productores.

“Las despensas no tienen un solo producto de Guerrero. Podrían tener mermelada de guayaba de Tetipac, frijol, maíz, jamaica o miel, en lugar de azúcar”, expresó.

Mojica Morga reiteró que impulsar al campo representa un compromiso político y moral, con el propósito de generar oportunidades para que las familias puedan vivir de su producción y evitar que la falta de alternativas las obligue a migrar.

En la asamblea participaron Yolanda Domínguez Flores, enlace estatal de la Secretaría de Organización de Morena, así como coordinadores territoriales, liderazgos y referentes de la región.