Autoridades lograron desarticular una banda dedicada al robo de transportistas en Nuevo León.

Trabajos de coordinación e intercambio de información de elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la captura de cinco personas presuntos integrantes de dicha banda que se dedicaba al robo de transporte en el ayuntamiento de Ciénega de Flores.

Los hombres fueron interceptados a bordo de un vehículo Sedan con placas de circulación del estado de Michoacán sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Una vez que confirmaron que se trataba del mismo vehículo que buscaban le solicitaron al conductor a detener la marcha de la unidad.

Los sospechosos se identificaron como: Ángel “N”, de 27 años; Francisco “N”, de 39 años; Luis “N”, de 34 años; Guillermo “N”, de 31 años y César “N”, de 43 años.

Ellos tenían en sus pertenencias más de 200 envoltorios de sustancias ilícitas conocidas como marihuana, cristal y cocaína; dinero en efectivo y siete dispositivos móviles.

Los ahora detenidos son sospechosos de formar parte de un grupo delictivo en el que desempeñan labores delictivas como el robo a transporte de carga en carreteras y autopistas del estado, por lo cual son considerados objetivos prioritarios”, señaló la autoridad estatal.

Los sujetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Artículos asegurados a los sujetos detenidos en Nuevo León acusados de formar parte de una banda dedicada al robo de transportistas Foto: Especial

¿Dónde puedo reportar un robo en Nuevo León?

En Nuevo León puedes reportar anónimamente cualquier delito, incluyendo robos, asaltos, maltrato familiar o infantil y venta de drogas en el sitio de denuncia anónima.

En primer lugar debe quedar claro que en el sitio del Gobierno de Nuevo León puedes denunciar el hecho momentos después de acontecido, pero si necesitas ayuda inmediata debes llamar al número 911 de emergencias.

En el sitio de denuncia anónima debes llenar los siguientes campos:

¿Dónde ocurrió el hecho?

Calle, número, estrecalles, colonia, municipio.

¿Cuándo sucedió?

Fecha y hora.

Personas involucradas

Número de personas involucradas y aspecto físico de las personas.

Más sobre las personas involucradas

Número de teléfono, cuentas bancarias, correos electrónicos, armas utilizadas y drogas utilizadas.

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