Con la presencia del rector de la Universidad Westhill, maestro en Educación e ingeniero José María Riobóo Martín, y del presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), doctor Julio César Gómez Fernández, la Facultad de Medicina de esta casa de estudios recibió hoy las placas de acreditación y la Distinción «Excelencia Académica», en una ceremonia que marca un hecho inédito para la educación médica particular en México.

Con este reconocimiento, Westhill se integra al reducido grupo de instituciones distinguidas por la calidad y el desempeño de sus programas de formación médica. Hasta ahora, la distinción había sido otorgada únicamente a dos instituciones públicas: la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y la Escuela Militar de Medicina de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Excélsior

El doctor Gómez Fernández participó en la ronda de mensajes del presídium en representación del organismo responsable de evaluar y acreditar los programas de medicina del país, que agrupa un universo de 189 escuelas y facultades. El acto central fue la entrega y develación de las placas, tras la cual el rector Riobóo Martín dirigió el mensaje institucional de la universidad.

Para la Universidad Westhill, el resultado es motivo de orgullo y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la integridad académica, la innovación educativa y la mejora continua. La institución considera que la excelencia no concluye con la obtención de una distinción, sino que se confirma cada día en la calidad de la enseñanza, en la preparación de sus estudiantes y en la responsabilidad con la que ejercerán la medicina.

Integraron además el presídium el Dr. Asisclo de Jesús Villagómez Ortiz, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Westhill; la Dra. Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud; la Mtra. Thalía Lagunas Aragón, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP; el Dr. Ricardo León Bojórquez, presidente de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME); la Lic. María José Rhi Sausi Garavito, directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la SEP, y la Lic. Manola Giral de Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.