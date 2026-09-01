Reconoce Partido Verde avances a dos años del Gobierno de Claudia Sheinbaum

“Hoy México cuenta con una presidenta que escucha y entrega resultados”, afirmó el Partido Verde Ecologista de México en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado, el Partido Verde reconoció los avances alcanzados durante los primeros dos años de su administración y destacó la conducción responsable, cercana y comprometida con el bienestar de las y los mexicanos.

Los resultados alcanzados, subrayó, reflejan un gobierno con rumbo, que ha mantenido como prioridades el fortalecimiento de los programas sociales, la generación de oportunidades, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la seguridad y la atención de las necesidades de los más vulnerables.

Precisó que en materia económica, México mantiene indicadores que reflejan estabilidad, fortaleza y confianza.

Al respecto, refirió, que tan solo en el primer semestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa “alcanzó un máximo histórico de 34 mil 968 millones de dólares, 2.1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior”.

La población ocupada, agregó el Partido Verde en el comunicado, llegó por primera vez a 60 millones de personas, mientras que al cierre de junio se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al IMSS, la cifra más alta desde que se tiene registro.

El PVEM aseguró que esos logros de la Presidenta de México son fruto de una visión de gobierno que combina “responsabilidad económica con sensibilidad social, y que coloca en el centro de las decisiones públicas el bienestar de la población, sin perder de vista la estabilidad, el desarrollo regional y la construcción de una nación más competitiva”.

Destacó el liderazgo y la capacidad de la Jefa del Ejecutivo federal para conducir al país con “firmeza y cercanía, enfrentando los retos nacionales e internacionales con responsabilidad y defendiendo en todo momento los intereses de nuestro país”.

El Partido Verde se comprometió a “seguir sumando esfuerzos, construyendo acuerdos y respaldando las acciones que permitan consolidar un México más justo, más próspero, sustentable y con bienestar para todas y todos”.