Fuerzas federales aseguran droga, arsenal y detiene a ocho en Sinaloa

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) en diversos operativos desplegados en distintos puntos de Sinaloa, dieron como resultado la detención de ocho personas y el aseguramiento de un importante arsenal, drogas, vehículos y equipo táctico.

Las acciones se realizaron como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron encabezadas por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Arsenal

Uno de los primeros despliegues se llevó a cabo en el poblado Agua Verde, donde elementos navales realizaron patrullajes por aire y tierra. Durante la inspección fueron localizados dos vehículos que transportaban 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas balísticas, tres placas adicionales, fornituras porta-cargadores y dos cascos tácticos.

En el mismo punto también fueron aseguradas dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas con hierba seca, aparentemente marihuana.

Operativo en Sinaloa

Como parte de la continuación del operativo terrestre, efectivos de Marina detuvieron a una persona y localizaron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos y uniformes tácticos. En ese despliegue también fueron decomisadas 580 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

En una tercera acción, desarrollada en las inmediaciones de Palo Blanco, personal federal ubicó un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

Dentro del lugar fueron encontrados cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas con hierba de características similares a la marihuana.

El decomiso

Debido al riesgo que representaban los explosivos para la población y para el personal desplegado, especialistas procedieron a neutralizarlos en el sitio. Los vehículos localizados en el campamento también fueron inhabilitados.

El cuarto operativo tuvo lugar en las inmediaciones de Escuinapa, donde elementos de Marina participaron junto con la Guardia Nacional y la Policía Estatal en un despliegue aéreo y terrestre.

Durante la intervención fueron detenidas otras siete personas. El personal naval estableció un dispositivo de seguridad perimetral mientras se realizaba el aseguramiento de armamento y cargadores.

Las autoridades informaron que a los ocho detenidos se les notificaron sus derechos y posteriormente fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes junto con los indicios asegurados.

Será el Ministerio Público el encargado de integrar las investigaciones y determinar la situación jurídica de las personas detenidas.