Despliegue permanente en Sinaloa detuvo a 846 por delitos de alto impacto

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Entre el 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, con la Estrategia de Reforzamiento en Sinaloa fueron detenidas 846 personas como presuntas responsables de delitos de alto impacto, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaun Pardo.

En el capítulo “Seguridad: Atención a las causas, Guardia Nacional, Inteligencia y Coordinación Estrategia Nacional de Seguridad”, se detallan los resultados de las operaciones realizadas en ese periodo.

El objetivo de esta estrategia se explicó, es debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales en la entidad, a partir de tres ejes principales: reducir la incidencia delictiva y detener a los generadores de violencia.

El tercer eje consiste en fortalecer las instituciones de seguridad mediante mejores capacidades de investigación, inteligencia, prevención y el fortalecimiento de la policía estatal.

En texto de Informe se detalló que para estas tareas se desplegaron 16 mil 440 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional.

Este personal federal realiza operaciones permanentes de inteligencia e investigación, despliegue territorial y acciones focalizadas contra las estructuras de violencia vinculadas a las organizaciones criminales.

En el periodo del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio de 2026, se han asegurado 42.2 toneladas de drogas, incluyendo 75.8 kilos y 369 mil 023 de pastillas de fentanilo; así como 2 mil 491 armas de fuego y 643 mil 467 cartuchos.

En Sinaloa se han desmantelado, en ese plazo, mil 301 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.