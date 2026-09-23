Policías y mototaxistas intentan liberar al alcalde de Juchitán tras su detención

La mañana de este miércoles, Juchitán amaneció bajo un clima de máxima tensión. Tras confirmarse la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, mejor conocido como "Miguel Quetu", grupos afines al edil desataron movilizaciones que han paralizado la región.

Mototaxistas bloquean la carretera Transístmica

Minutos después de trascender el operativo federal, un numeroso grupo de mototaxistas de Juchitán tomó el Canal 33 sobre la carretera 185 Transístmica.

Con quema de neumáticos y barricadas, los manifestantes impidieron por completo el tránsito en esta importante vía federal, exigiendo la liberación del presidente municipal y generando caos vehicular en la zona del Istmo.

Mototaxistas bloquean la carretera Transístmica con quema de llantas en protesta por la detención de Miguel Sánchez Altamirano. Especial

Policías municipales intentan un rescate armado

El momento de mayor tensión se vivió cuando elementos de la Policía Municipal de Juchitán abandonaron sus funciones de seguridad pública y se concentraron a las afueras de la base aérea militar ubicada en Ciudad Ixtepec.

El objetivo de los uniformados locales era liberar por la fuerza al edil Sánchez Altamirano. Sin embargo, la insubordinación fue rápidamente neutralizada y frustrada gracias al fuerte despliegue perimetral que mantenían elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes resguardaban al detenido.

El presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, tras su captura en un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. Especial

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

El caos en las calles es la respuesta a un operativo conjunto de máxima seguridad donde participaron agentes estatales y federales. El alcalde fue capturado junto a Alberto de la P., alias “La Parca. Ambos están ligados a la violenta célula delictiva conocida como “Los Cromos”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que las órdenes de aprehensión se ejecutaron por los delitos de:

Extorsión agravada (cobro de piso a comerciantes y empresarios).

Delitos contra la seguridad.

Narcomenudeo y tráfico de personas.

Homicidio.

Alberto de la P., alias 'La Parca', detenido y custodiado tras el megaoperativo en el que también fue capturado el alcalde de Juchitán. Especial

“Las investigaciones los relacionan con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec”, detalló García Harfuch y advirtió que se busca desarticular por completo esta estructura criminal, por lo que no se descartan más detenciones.

Como golpe paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inmovilizó los recursos y bloqueó las cuentas bancarias de los involucrados para fracturar su capacidad financiera.

El megaoperativo, respaldado bajo la política de Cero Impunidad del actual gobierno, ocurre apenas días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometiera públicamente a intervenir en Juchitán.

El compromiso se dio tras hacerse público el caso de Elvis Guerra, poeta y diseñador zapoteco que confesó ser víctima de extorsión en este municipio, situación que salió a la luz tras conocerse que él participó en la confección del vestido que portó la mandataria durante la noche del 15 de septiembre.