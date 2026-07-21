Canjear a menores por cerveza, ganado o dinero será delito en Hidalgo
El Congreso de Hidalgo aprobó penas de hasta nueve años de prisión
El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal que permitirá sancionar con hasta nueve años de prisión a quienes obliguen, promuevan o gestionen la unión de personas menores de edad o de quienes no puedan comprender el significado del hecho, una práctica que, de acuerdo con legisladores, aún ocurre en algunas comunidades donde niñas son intercambiadas por dinero, ganado, trabajo e incluso cartones de cerveza.
La reforma crea el delito de cohabitación forzada, que castigará con cinco a nueve años de prisión y multas de 200 a 500 días a quien coaccione, induzca, oferte o facilite este tipo de uniones equiparables al matrimonio. Cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad.
Durante la discusión del dictamen, la diputada del PRI, Moncerrath Hernández Pérez, señaló que la iniciativa busca erradicar una realidad que priva a muchas niñas de estudiar, trabajar y desarrollar su proyecto de vida, al ser entregadas a cambio de dinero, animales, trabajo o incluso cartones de cerveza.
En el mismo sentido, la diputada Paloma Barragán, representante del distrito de Huejutla, afirmó que ninguna práctica basada en usos y costumbres puede justificar la entrega de menores de edad ni los matrimonios arreglados.
Sostuvo que la pobreza, el machismo y la falta de oportunidades han favorecido estas conductas en algunas regiones, por lo que la reforma representa un avance para garantizar el interés superior de la niñez, particularmente de las niñas indígenas.
Como parte del mismo paquete de reformas, el Congreso también incorporó el delito de acecho, que sancionará con tres meses a dos años de prisión a quien persiga, vigile o acose de forma reiterada a una persona, tanto de manera presencial como a través de medios digitales, con penas que podrán agravarse en casos específicos.