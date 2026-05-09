Asegura Marina lancha con 26 bultos de cocaína en Guerrero

Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor, frente a las costas de Guerrero, con 26 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína.

En la lancha con tres motores fuera de borda fueron detenidas dos personas de nacionalidad extranjera.

La Secretaria de Marina Armada de México destacó que la acción tuvo como base labores de investigación e inteligencia que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga”, indicó.

La Marina aseguró una lancha con 26 bultos de cocaína en Guerrero y detuvo a dos extranjeros, en el cuarto operativo exitoso en una semana. Especial

Agregó que las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.