Claudia Sheinbaum inaugura Hospital General de Zona No. 15 del IMSS en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital General de Zona Numero 15 del IMSS, Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora, cuya inversión fue de mil 29.4 millones de pesos y beneficiará a 122 mil 578 derechohabientes.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por el área de farmacia, consultorios, la Unidad de Control Metabólico Ambulatoria (UCMA) y el Servicio de Radiología e Imagen: resonancia magnética, ultrasonido, tomografía, mastografía y rayos X.

Las autoridades informaron que el hospital tiene una plantilla de mil 135 trabajadores de la salud, de estos, 203 médicas y médicos, 314 enfermeras y enfermeros y 618 de otras categorías. Así como 134 camas: 90 censables y 44 no censables. Cuenta con 10 consultorios de especialidades y 5 salas de cirugías más una de urgencias.

Dará atención en 28 especialidades, entre ellas, audiología, cirugía general, cardiología, geriatría, ginecología y obstetricia, oncología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, rehabilitación, psicología, entre otras.

Se informó que de la inversión total, 477.8 millones de pesos se destinaron para trabajos de obra y 551.5 millones de pesos para equipamiento.