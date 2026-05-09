Guardia Nacional tiene madres valientes y profesionales

A ellas sólo les basta pensar en sus hijos para enfrentar situaciones de riesgo al realizar patrullajes en ciudades como Culiacán, Sinaloa, e Iguala, Guerrero, o tener el orgullo que su hijo nació el 30 de junio, día dedicado a la Guardia Nacional; mujeres y madres valientes que encontraron desarrollo profesional y bienestar para sus familias en esta corporación.

Valor

Luego de la pandemia, en 2021, Brenda Vázquez Rivera encontró una oportunidad profesional en la corporación, en donde tiene el grado de soldado.

Desde hace dos años y medio fue asignada a la plaza de Sinaloa, en donde, en este plazo, el ambiente de inseguridad aumentó ante el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado; pero la cabo Carmona sólo piensa en su hijo, al salir a patrullar las calles de Culiacán.

Sinaloa es un lugar con una incidencia delictiva algo grande; si hay situaciones en la que yo he tenido que estar, que me han puesto en riesgo, por decirse. He tenido que hacer de mi trabajo, un enfrentamiento, en este caso, y lo único que pienso es mi familia, lo hago por mi familia, estoy aquí por mi familia, por mí"

“Es difícil en situaciones, pero es un lugar donde sientes un orgullo, ser Guardia Nacional, es portar el uniforme, pararse enfrente y decir, soy Guardia Nacional, me siento orgullosa, lo represento, el profesionalismo, el ser mujer, el ser madre también” comentó la soldado Vázquez Rivera.

Al ser madre soltera ha contado con el apoyo de su familia, principalmente, y de la corporación para estar atenta al desarrollo de su hijo.

La Guardia Nacional brinda muchas oportunidades, en donde podemos contar del acompañamiento de nuestra familia, nuestros hijos, nos brindan vacaciones, nos brinda también los días festivos, nos dan mucho apoyo económico, en situaciones por arrendamiento, que hacen la diferencia en situaciones que nos apoyan, más que nada, pues en este caso, a mí como madre soltera”, dijo la soldado.

Seguridad

Patrullando las calles de Iguala, la cabo Yara Liseth Carmona Sánchez, madre soltera de una niña y un niño, sabe que cuenta con el apoyo de su mamá para el cuidado de sus hijos, y de la capacitación que recibió en la Guardia Nacional para sentirse segura.

Pues yo creo que, como cualquier persona, lo primero que pensamos es en nuestra familia, en poder regresar con ellos y, precisamente, gracias a nuestro adiestramiento y la capacitación que tenemos, es que tenemos la seguridad de que vamos a poder ofrecer la seguridad y regresar con bien a nuestras casas”, comentó la cabo Carmona.

Indicó que ahora, gracias a la tecnología, se facilita el trabajo de atención que sus hijos requieren.

El uso de la tecnología es nuestra mejor herramienta, a través de videollamadas, fotos; me envían sus tareas, las reviso y por el desplazamiento, cuando tengo un tiempo libre, los días de franquicia que nos otorgan, en vacaciones, tenemos muchas facilidades, me dirijo a lo presencial; nunca me he perdido un cumpleaños, siempre he tratado de estar presente”, dijo la madre y guardia nacional.

Orgullo

La, ahora, soldado Guardia Nacional Ana Monserrat Can De los Santos, en 2021, dejó un trabajo en campañas políticas, para entrar a la corporación en donde conoció a su esposo y se convirtió en madre en una fecha importante.

Mi hijo nació justamente el 30 de junio, que es día de la Guardia Nacional, en el 2023. Y, bueno, la situación ha sido nueva, es bastante, no complicado, sino laborioso; tal vez, tratar de ser mamá, ser mamá trabajadora y aparte ser una persona que quiere desarrollarse profesionalmente; además, esposa, claro”, comentó.

En su caso, se cuenta con el apoyo de dos familias, su mamá y su suegra, para el cuidado de su hijo, ya que, ante las asignaciones de trabajo, como pareja requieren esa asistencia familiar.