Economía circular reducirá costos y fortalecerá a las empresas: Partido Verde

La transición hacia un modelo de economía circular representa una oportunidad para que las empresas reduzcan costos, mejoren su competitividad y adopten procesos productivos más eficientes y sustentables, explicó el Partido Verde.

La fuerza política destacó la reforma que impulsó para avanzar hacia este modelo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año, la cual establece las bases para pasar de un esquema de producción y consumo lineal a uno basado en la reducción, reutilización, reparación, reciclaje y aprovechamiento de materiales.

De acuerdo con el Partido Verde, el objetivo es disminuir la generación de residuos, prolongar la vida útil de los productos y promover un mejor aprovechamiento de los recursos, con beneficios tanto para el sector productivo como para el medio ambiente.

En un comunicado, el PVEM refirió que especialistas y directivos de empresas afiliadas a la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria consideraron que anticiparse a la aplicación de este modelo puede generar ahorros significativos, además de facilitar el acceso a estímulos fiscales y beneficios financieros y de mercado.

Las empresas también podrán aspirar al Distintivo Nacional de Economía Circular, mediante el cual se identificarán los productos que cumplan con los principios de este modelo, lo que podría favorecer su participación en procesos de compras y contrataciones gubernamentales.

El Partido Verde afirmó que la economía circular permitirá reducir costos mediante la reutilización de materiales, el rediseño de productos y el reciclaje.

La organización política subrayó que la reforma constituye una herramienta para transformar el aprovechamiento de los recursos en una oportunidad de innovación, competitividad y crecimiento sustentable.