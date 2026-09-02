Admiten muerte de menor en casa hogar de Veracruz por falta de asistencia

Un jovencito murió en el interior de la Casa Hogar Conecalli en el estado de Veracruz.

La directora Clara Mora Juárez admitió el hecho, pero ocultó los motivos y eso es causa de incertidumbre entre los trabajadores que de manera anónima hicieron saber la situación.

La versión apuntaba a que a lo largo de estos meses habían fallecido “varios niños”, pero la funcionaria acotó la versión y dijo que sólo es uno y que fue porque estaba enfermo desde hacía tiempo.

Mora reconoció que en un momento crítico no hubo quien lo atendiera, pese a que afirmó que el DIF estatal cuenta con “mucho personal atendiendo”.

Insistió en que no existe una serie de muertes y calificó como mentira cualquier versión que hable de más casos, reduciendo todo a este episodio que, aun así, evidencia fallas en la atención y en los protocolos internos del centro.

“Mire, no son varios niños; para empezar, eso es mentira… Desgraciadamente son niños que están enfermos en algunas ocasiones. Este niño tenía un problema de salud ya de hace algún tiempo… Sí murió adentro de Conecalli, pero pues porque tenía eso. Nos pasa: ¿a cuántas personas no nos morimos dentro?… Le dio un infarto, un paro respiratorio y no hubo quien lo atendiera.”, dijo públicamente.

El jovencito padecía una parálisis y de acuerdo con las versiones de los trabajadores, no presentaba en apariencia algún problema de salud, salvo su inmovilidad, de ahí que naciera la inquietud sobre el origen de su repentino fallecimiento que intentó ser ocultado por la dirección y por eso lo expresaron públicamente.

Aunque la funcionaria dijo que era un menor “entre 10 o 12 años”, lo que se sabe por parte de los empleados es que tenía 18 años y que la madre lo había dejado en la Casa Hogar porque trabajaba fuera de la entidad veracruzana.