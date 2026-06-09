Canciller Roberto Velasco sostiene llamada con Marco Rubio, refrendan agenda bilateral

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este lunes una llamada telefónica con su homólogo estadunidense, Marco Rubio, en la que dialogaron sobre la relación bilateral, reportó la dependencia.

En la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral incluyendo seguridad, migración y comercio”

Sobre esta conversación, el embajador norteamericano, Ron Johnson, resaltó la cooperación entre ambas naciones no solo como

buena política pública sino por “sentido común” en temas como seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas.

Somos vecinos y socios. Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos. Por eso la cooperación en nuestras prioridades compartidas sigue siendo tan importante para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de nuestras dos naciones”, sostuvo.

El embajador permanece en Washington donde esta semana se ha reunido con diversos funcionarios en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Guardia Costera. En este último encuentro estuvo presente el secretario de Marina de México, Almirante Raymundo Morales y el comandante de la USCG, Kevin Lunday.