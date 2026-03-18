CANACINE y Tecmilenio lanzan diplomado para profesionalizar la industria cinematográfica

El programa busca fortalecer la profesionalización de quienes participan en el ecosistema audiovisual mexicano, en un momento en que la industria enfrenta cambios relevantes derivados de nuevos incentivos a la producción, transformaciones en los modelos de distribución y consumo de contenido, así como discusiones regulatorias en torno al sector.

El anuncio se realizó durante un panel con líderes de la industria cinematográfica y audiovisual que reflexionaron sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sector en México.

Durante el encuentro, Mauricio Durán, presidente de CANACINE, destacó que el sector cinematográfico atraviesa un momento clave para fortalecer su competitividad y profesionalización. "El cine mexicano vive un momento de nuevas oportunidades. Con la llegada de nuevos estímulos a la producción y la transformación del mercado audiovisual, es fundamental que los profesionales de la industria entiendan toda la cadena de valor del negocio. Este diplomado busca precisamente ofrecer una visión estratégica de cómo se desarrolla, se financia y llega una película a las audiencias".

Por su parte, Miguel Mier, director general de Operaciones Globales (COO) de Cinépolis, subrayó la importancia de la formación académica como motor de crecimiento dentro de la industria. "La educación formal es una de las palancas más importantes para generar movilidad dentro de cualquier industria. Que este diplomado hoy cuente con una certificación universitaria significa que quienes pasen por aquí podrán abrir puertas que antes no estaban disponibles, desarrollar nuevas oportunidades profesionales y fortalecer su crecimiento dentro del sector audiovisual".

Desde la perspectiva académica, Santiago Kuribreña, director de Comunicación y Marketing de Tecmilenio, destacó el papel de la colaboración entre instituciones educativas y la industria. "Hoy más que nunca es necesario cerrar la brecha entre la academia y la industria. Este diplomado es un ejemplo de cómo, al trabajar con los líderes del sector, podemos desarrollar programas que no solo transmiten conocimiento, sino que validan competencias y generan herramientas que el mercado reconoce y valora", explicó.

El Diplomado en Gestión Estratégica y Cadena de Valor de la Industria Cinematográfica ofrece una visión práctica del negocio audiovisual, abarcando desde el desarrollo de proyectos, financiamiento, estímulos como EFICINE y aspectos legales, hasta el análisis de audiencias y las estrategias de distribución y exhibición.

Además, integra un enfoque de liderazgo positivo, sello formativo de Tecmilenio, para fortalecer habilidades clave en entornos creativos y culmina con un proyecto integrador en el que los participantes desarrollan un modelo de negocio con métricas y presupuesto, acompañado por especialistas de la industria.

Las sesiones serán impartidas por especialistas activos en la industria cinematográfica. El programa se llevará a cabo en línea del 21 de abril al 20 de agosto de 2026 y está dirigido a profesionales del sector audiovisual, emprendedores creativos y personas interesadas en comprender el negocio cinematográfico.