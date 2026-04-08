Campesinos protestan en Tlaxcala; exigen precio justo para el maíz

En Tlaxcala, campesinos se manifestaron este medio frente a Palacio de Gobierno para pedir un precio justo por sus granos de maíz.

Los productores también reprocharon a las autoridades que hayan utilizado a la fuerza pública para desalojarlos de manera violenta el día de ayer en la carretera Arco Norte donde mantenían un bloqueo desde el día lunes.

También señalaron a la Secretaria de Seguridad Ciudadana como los responsables de utilizar la violencia contra los campesinos, quienes todo el día trabajan de sol a sol para llevar alimento a todas las familias que consumen tortillas y otros alimentos del campo .

La manifestación se desarrollo de manera pacífica.

La protesta de los productores ocurre en medio de un escenario complejo para el campo mexicano, marcado por el incremento en los costos de insumos como fertilizantes, semillas y combustibles, así como por la volatilidad en los precios de comercialización del maíz.

Campesinos han advertido que el precio actual no cubre los costos de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus cosechas y la continuidad de sus actividades.

En Tlaxcala, como en otras entidades del país, pequeños y medianos productores han denunciado una creciente desventaja frente a intermediarios y grandes comercializadoras, quienes suelen fijar precios por debajo de lo esperado.

Esta situación ha generado inconformidad en el sector, que demanda la intervención de las autoridades para establecer mecanismos que garanticen precios de garantía o esquemas de compra directa más justos.

El bloqueo que mantenían en la carretera Arco Norte formaba parte de una estrategia de presión para visibilizar sus demandas ante el gobierno estatal y federal, al tratarse de una de las vías más importantes para el transporte de mercancías en el centro del país. La intervención de la fuerza pública para liberar la vialidad ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en conflictos sociales y la falta de canales efectivos de diálogo.

Organizaciones campesinas han insistido en que el maíz no solo es un producto agrícola, sino un elemento central en la seguridad alimentaria y la identidad cultural de México, por lo que consideran prioritario proteger a quienes lo producen.

En este sentido, han llamado a las autoridades a establecer mesas de negociación que permitan atender de fondo sus demandas y evitar una escalada en las protestas.