Campaña antimigrante en Zacatecas fracasa; papeletas mancharon tortillas con tinta

Comerciantes de tortillas en Guadalupe, Zacatecas, confirmaron que individuos sin identificar repartieron papeles para envolver tortillas de forma gratuita en varios establecimientos de las colonias céntricas de la cabecera municipal durante junio y julio.

Estas impresiones en color contenían mensajes que invitaban a los migrantes indocumentados a regresar a casa, ofreciéndoles recursos y acompañamiento para salir de Estados Unidos.

Sin embargo, poco después de que comenzaran a usar las hojas impresas para envolver las tortillas, los clientes se quejaron de que la tinta se impregnaba en las tortillas y las manchaba. Como resultado, todos los establecimientos retiraron y desecharon las hojas impresas, sin guardar ningún ejemplar de la campaña antimigrante.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración sobre esta campaña, y las personas que repartieron las hojas impresas no han regresado a las tortillerías.