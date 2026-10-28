Sin fast track, San Lázaro dictaminará cambios a Ley de ISR

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, garantizó que no habrá fast track en la dictaminación de la minuta recibida del Senado de la República, que contiene modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual será analizada y dictaminada el próximo 3 de noviembre en comisiones.

En entrevista, el legislador por Oaxaca afirmó que la minuta será analizada y dictaminada con estricto apego a los plazos y procedimientos establecidos en la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados, sin recurrir a dispensas de trámites ni mecanismos extraordinarios para acelerar su aprobación; es decir, no habrá “fast track”.

“No hay fast track, no hay fabricación de justificaciones para comprobar la urgencia o para saltar trámites. Lo vamos a dictaminar respetando el plazo reglamentario y el proceso legislativo”, sostuvo el diputado de Morena, al término de la reunión de la Junta Directiva de la comisión.

Altamirano precisó que la minuta enviada por el Senado plantea modificar el artículo 78-E de la Ley del ISR, relacionado con mecanismos de control para las deducciones fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.

Precisó que la propuesta busca excluir de ese mecanismo a determinados sectores, entre ellos la industria automotriz y las gasolineras, al considerar que cuentan con controles específicos derivados de sus propias actividades.

Este cambio, dijo, puede representar “una señal favorable para esas industrias”.

Aunque aclaró que el alcance definitivo deberá revisarse durante el análisis del proyecto y en la votación de los grupos parlamentarios.

“Desde mi punto de vista, esta modificación es muy interesante porque, por un lado, en este diálogo entre la Cámara de origen, que somos nosotros, y la Cámara de revisión, hay una modificación que es un buen mensaje para ciertos sectores de la industria, como el caso de la industria automotriz y de las gasolineras”, expuso.

El legislador garantizó que la modificación a la Ley del ISR no altera los cálculos de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, ya aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo federal.

Ello, al explicar que las disposiciones sobre deducciones y pérdidas fiscales se basan en estimaciones que pueden variar, por lo que sus efectos no son necesariamente equivalentes a una reducción directa de una tasa impositiva.

Como ejemplo, mencionó que las estimaciones relacionadas con pérdidas fiscales y deducciones podrían ubicarse en 140 mil millones de pesos, aunque también podrían alcanzar 150 mil millones o ser menores, dependiendo de su aplicación.

“La Ley de Ingresos ya se fue al Ejecutivo. La Ley de Ingresos ya está aprobada en sus términos. Lo que vamos a ver aquí es la Ley del Impuesto sobre la Renta”, puntualizó.

Buscan acuerdos para seguros médicos y Buró de Crédito

En paralelo, Carol Antonio Altamirano dio a conocer que la Comisión de Hacienda conformó un grupo de trabajo con diputados, asesores y representantes de todas las bancadas para revisar propuestas de reforma relacionadas con los seguros de gastos médicos y el Buró de Crédito.

El objetivo es construir dictámenes con consenso parlamentario y presentarlos una vez que concluya la aprobación del paquete económico de 2027, adelantó.

La revisión, explicó, incluye propuestas de legisladores, especialistas y representantes de los sectores económicos involucrados.

La intención es que ambas reformas puedan aprobarse durante este año, aunque su avance dependerá de los acuerdos que se alcancen.

“Tenemos que acabar con los abusos que existen en el tema del seguro de gastos médicos, pero también acabar los abusos que existen en el Buró de Crédito, sin afectar la actividad económica. Ese es el equilibrio que estamos buscando”, señaló.

El diputado evitó adelantar los cambios específicos que contendrían los proyectos, al señalar que el análisis técnico continúa y que todavía deben revisarse las distintas propuestas.