Cambios en la FGR: Ernestina Godoy impulsa relevos institucionales

Con el fin de continuar el fortalecimiento de la institución y de sus representaciones en las entidades federativas, brindar mejores resultados en materia de procuración de justicia, reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios, combatir la corrupción y abatir la impunidad, fueron nombrados dos nuevos fiscales federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Colima fue designada Susana Aletxa Macías Medina, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito ministerial, tanto en el fuero común como en el federal. Inició su carrera en instituciones de procuración de justicia a nivel estatal en 2006 y laboró en la extinta PGR, donde ocupó diversos cargos sustantivos.

En Zacatecas fue designado Daniel Valdés Vera, licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora. Ha sido catedrático de la Universidad del Estado de México. De 2006 a 2026 se desempeñó en diversos cargos dentro de la Fiscalía Federal en Sonora.

Estos cambios forman parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.