Cambio de alcaldes del PT a Morena tensa relación entre partidos en Veracruz

El diputado del Partido del Trabajo (PT) y comisionado nacional en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, advirtió que la salida de alcaldes petistas hacia Morena —cinco en total, incluida una más anunciada ayer— está tensando la relación entre ambos partidos y podría afectar tanto la elección extraordinaria de Tamiahua en marzo como la alianza rumbo a 2027.

Díaz Ávila comentó que, hasta ahora, el PT tiene la recomendación de competir solos en Tamiahua, como en 2025, para evitar que la ciudadanía piense que el partido “entrega el municipio, la plaza o a su excandidato”. Indicó que siguen en pláticas con su ex abanderado para definir su participación, ya que la campaña anterior fue “muy desgastante”.

En el caso de los alcaldes que ya asumieron funciones, cabe mencionar que el dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta ha hecho alarde de que varios de diferentes partidos políticos se han pasado a Morena, incluyendo cinco del PT.

Al respecto, el diputado Ramón Díaz afirmó que “no se vale invadir a otros partidos” y acusó que las salidas no son voluntarias, sino resultado de presiones, condicionamientos de obra pública y falta de atención por parte de secretarías estatales.

Díaz Ávila aseguró que los propios alcaldes le han expresado que no han solicitado su ingreso a Morena, pero que reciben llamadas de actores políticos, secretarios y dirigentes. Aunque descartó amenazas directas, señaló que los presidentes municipales del PT “tienen las puertas cerradas” en diversas dependencias y buscan rutas que les permitan gestionar recursos.

Tras el anuncio de la nueva alcaldesa que se suma a Morena, el PT solicitó una reunión con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, para exigir respeto al partido y advertir que no pueden hablar de alianzas mientras continúe la captación de sus alcaldes.

Es contradictorio que hablen de una alianza para 2027 mientras están provocando estas salidas. La gente votó por el PT, no por Morena”, afirmó.

Díaz Ávila recordó que el PT ganó 29 alcaldías y que Morena ya ha sumado a cinco de esos presidentes municipales. Consideró que esta situación está generando molestia entre la militancia petista en todo el estado, lo que podría dificultar un acuerdo de coalición.

Adelantó que el 15 de febrero se realizará el Congreso Estatal del PT, donde no solo se renovarán órganos internos, sino que también se tomarán acuerdos políticos. Si la situación continúa, dijo, difícilmente la militancia votará a favor de una alianza local para 2027.

RLO