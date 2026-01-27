Abuelito es aplastado por su propio vehículo al cambiar una llanta

Un adulto mayor de 72 años resultó lesionado luego de ser aplastado por su propia camioneta mientras intentaba cambiar una llanta en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 27 de enero, alrededor de las 14:57 horas, sobre la avenida Gómez Morín, en su cruce con Villa Chipinque, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, se recibió el reporte de una persona a la que le había caído un vehículo encima mientras realizaba maniobras para sustituir un neumático, además de que presentaba sangrado en la cabeza.

Al sitio acudió una unidad de auxilio, la cual confirmó que, a su arribo, ya se encontraba personal de Protección Civil de San Pedro brindando atención prehospitalaria al lesionado, quien permanecía atrapado debajo de la camioneta.

De manera coordinada, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberar al adulto mayor, logrando extraerlo de forma segura y estabilizarlo en el lugar para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El hombre fue identificado como Miguel Ángel Teniente Martínez, de 72 años de edad, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico derivado del aplastamiento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar del accidente permaneció personal de auxilio vial, encargado de resguardar el vehículo involucrado, una camioneta con placas SYK-731-A, así como de asegurar la zona para evitar riesgos adicionales a peatones y automovilistas que circulaban por el área.

Las autoridades informaron que, tras concluir las labores de atención y descartar riesgos, las unidades de emergencia reanudaron sus actividades habituales.

Abuelita vuelca su camioneta

El pasado 24 de enero, una volcadura de una camioneta se registró en la avenida Gómez Morín en San Pedro, Nuevo León, sin que se registraran lesionados.

El percance se reportó a las 11:35 horas de este sábado a la altura de la colonia Valle de San Ángel Sector Fránces.

Se informó que una mujer de la tercera edad era quien conducía la unidad, la cual quedó volteada con los neumáticos hacia arriba luego de que presuntamente la conductora perdiera el control.

El percance fue atendido por Protección Civil de Nuevo León y San Pedro. También acudió una ambulancia de la Cruz Roja.

La femenina fue valorada por los paramédicos, quien aseguró no presentar molestias, lo que rechazó ser trasladada. La vialidad se vio afectada por la movilización en la zona, por lo que también estuvieron presentes elementos de tránsito y policía municipales.

Camioneta volcada en calles de Nuevo León Foto: Especial

jcp