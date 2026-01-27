Liderazgo de Australia en la COP31: un nuevo modelo para la acción climática global

Por Rachel Moseley*

La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP) es el foro más importante para impulsar la acción climática global. Australia se enorgullece de coorganizar la COP31 con Turquía, donde Australia asumirá la Presidencia de las Negociaciones, un mandato único que le otorga autoridad exclusiva sobre el proceso de negociación, mientras que Turquía será anfitrión de la conferencia en Antalya.

La coorganización de la COP31 refleja el compromiso de Australia con resultados climáticos ambiciosos y basados en el consenso. Australia dirigirá la toma de decisiones globales a lo largo de 2026: establecerá la agenda de negociación, liderará consultas, preparará borradores y seleccionará cofacilitadores. Este importante papel subraya su responsabilidad de contribuir a una respuesta sólida y creíble ante la crisis climática.

Una característica definitoria de la COP31 será el liderazgo central del Pacífico, una región que enfrenta impactos existenciales del cambio climático. En asociación con los países insulares del Pacífico, Australia presidirá la pre-COP en un país insular del Pacífico, incluyendo un segmento de líderes. Este encuentro permitirá al mundo ver de primera mano las realidades del cambio climático en el Pacífico y las soluciones innovadoras que surgen desde la región.

La COP31 destacará una de las principales prioridades del Pacífico: mejorar el acceso al financiamiento climático para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En Antalya, una sesión dedicada a eso resaltará estas necesidades y ofrecerá una plataforma para compromisos financieros con el Pacific Resilience Facility, un fondo liderado por el Pacífico para fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables.

La COP31 también avanzará en los mandatos clave surgidos de la COP30, como el trabajo en una transición justa y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles, los esfuerzos para detener y revertir la deforestación y las revisiones de la arquitectura global de financiamiento climático —elementos esenciales para alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París—.

México será un socio fundamental en la preparación rumbo a la COP31. El país continúa avanzando la acción climática mediante la expansión de energías renovables, iniciativas de movilidad eléctrica y soluciones basadas en la naturaleza para proteger los bosques y la biodiversidad. Su participación en las negociaciones internacionales aporta un valioso impulso mientras la comunidad global trabaja para lograr resultados climáticos más sólidos.

Australia se enorgullece de trabajar estrechamente con los países insulares del Pacífico, y con Turquía, un país con el que comparte una larga y constructiva historia, para lograr una exitosa COP que fortalezca la cooperación internacional y desbloquee inversiones globales en energía limpia y resiliencia.

Comentarios: downunder.mexico@dfat.gov.au o Facebook, IG y X como @AusEmbMex

*Embajadora de Australia en México