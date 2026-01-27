Cae exmando policíaco acusado de extorsión

Efigenio “N”, excomandante y exdirector de la policía municipal de Poza Rica, Veracruz, fue detenido por elementos de Seguridad Pública estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.

La captura ocurrió cuando el exmando policial salía de las instalaciones de la corporación municipal.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el detenido portaba uniforme táctico y se encontraba activo dentro de la institución al momento del operativo.

La orden de aprehensión fue cumplida por agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), quienes lo señalan por su probable responsabilidad en hechos de extorsión cometidos contra dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo reserva.

Amenazó a dos personas en 2025

Presuntamente, en noviembre de 2025, amenazó a dos personas a quienes les exigió que entregaran el producto de la extorsión a Luis "N", quien también fue detenido.

El exjefe policiaco permanecía en las filas de la policía municipal después de la salida del anterior alcalde.

Tras su captura, Efigenio “N” fue trasladado bajo resguardo a instalaciones ministeriales para ser presentado ante el juez de control que definirá su situación

La aprehensión ocurre en un municipio marcado por antecedentes de violencia y señalamientos recurrentes de corrupción y abuso de autoridad dentro de corporaciones locales.

La detención de un exmando policial por presunta extorsión profundiza la preocupación ciudadana sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales.

Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y depuración policial para evitar que mandos con historial cuestionable permanezcan en funciones.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que continuará integrando datos de prueba para robustecer la investigación.

En tanto, el detenido permanecerá bajo proceso por el delito de extorsión agravada, considerado de alto impacto.

JCS