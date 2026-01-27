Pitbulls ingresan a secundaria y atacan a siete alumnos en Veracruz

Un hecho sorpresivo se presentó en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, cuando dos perros de raza Pitbull ingresaron a una escuela donde agredieron a una serie de personas.

De acuerdo a las versiones dadas a conocer por testigos el ataque de los caninos ocurrió en la Secundaria Emiliano Zapata del ya citado municipio veracruzano, donde resultaron lesionados unos jóvenes que se encontraban en el patio del centro escolar realizando actividad físicas.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado lunes 26 de enero. De acuerdo con los reportes, los caninos, uno color café y otro negro, ingresaron a la escuela y atacaron a siete jóvenes, dejando lesiones en piernas y otras partes del cuerpo, por lo que se requirió la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al presenciar el ataque, algunos maestros intentaron intervenir sin mucho éxito; pues incluso el director del plantel fue tirado y arrastrado por los perros, pero afortunadamente el docente no presentó mordeduras.

Elementos de Bomberos municipales y otras dependencias iniciaron un operativo con la finalidad de atrapar a los perros, sin embargo lograron escapar. Cuartoscuro

Así fue el ataque

Fue cerca de las 10 de la mañana, cuando se realizaba la clase de Educación Física, que los perros ingresaron por la parte trasera de la institución educativa, la cual carece de barda perimetral, atacando a los muchachos que se encontraban en el patio.

Debido a los hechos, las autoridades escolares suspendieron de manera momentánea las clases en la escuela, mientras que los cuerpos de emergencia brindaban la atención necesaria a los alumnos.

Los estudiantes que resultaron lesionados por las mordeduras de los caninos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica y ser valorados; mientras que en el lugar se atendió a algunos otros que sufrieron crisis nerviosa.

Pitbulls se dieron a la fuga

Elementos de Bomberos municipales y otras dependencias iniciaron un operativo con la finalidad de atrapar a los perros agresores, sin embargo los mismos lograron escapar por el lugar que ingresaron originalmente a la escuela.

Los padres de familia exigieron que se inicie una investigación y se dé una explicación de cómo se dio el ataque en contra de los estudiantes, pues temen pueda repetirse la situación en un futuro cercano.

