Frenan a grupo armado que intentaba ingresar a Nuevo León; hay 9 detenidos

Un grupo armado que intentaba ingresar a Nuevo León fue frenado por elementos de Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional que activaron de inmediato el Operativo Muralla, con saldo de nueve presuntos delincuentes detenidos.

Los hechos se registraron ayer lunes, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Derivado de labores de inteligencia, los efectivos realizaron durante la mañana patrullajes estratégicos para localizar al presunto grupo armado que durante la madrugada ingresó a la entidad.

En una zona despoblada localizaron al grupo de civiles armados que al verse superados optaron por entregarse.

En las acciones se logró la detención de nueve hombres, nueve armas de fuego largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

El sitio quedó bajo resguardo policial.

El municipio de Doctor Coss es parte de la frontera chica de Nuevo León y limita al norte y este con el estado de Tamaulipas.

¿Qué es el Operativo Muralla de Fuerza Civil?

Es una estrategia de seguridad de alto impacto implementada en Nuevo León (principalmente desde finales de 2024, con el objetivo principal de "blindar" los límites del estado para impedir el ingreso de grupos del crimen organizado provenientes de entidades vecinas como Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

Generalmente se despliega en zonas rurales y carreteras para evitar que células delictivas entren a territorio neolonés para cometer delitos de alto impacto o utilizar el estado como zona de tránsito.

Cabe señalar que no es un trabajo exclusivo de Fuerza Civil, ya que también participan: el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

JCS