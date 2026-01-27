Frentes Políticos/ 27 enero 2026

1.

Reversa. El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, entendió el mensaje. Tras la polémica por las camionetas blindadas, dio un giro discursivo y práctico, y afirmó que los ministros no las usarán y, si hace falta, él viajará en Metro. Las unidades, dijo, se reasignarán a jueces y magistrados en riesgo real, no a trayectos de comodidad. Aclaró costos, desmintió excesos y aceptó errores administrativos heredados. Claudia Sheinbaum, desde Palacio, fijó su postura y los comodinos ministros dieron marcha atrás. La mala noticia es que el daño ya estaba hecho. En tiempos de lupa pública, la austeridad no se proclama, se practica. Pero no a la fuerza.

2.

Claridad. Claudia Sheinbaum puso orden a la grilla. En México no hay ni habrá operativos conjuntos con agencias de Estados Unidos. El caso Ryan Wedding, aclaró, no fue una acción binacional en territorio nacional, sino una entrega voluntaria en una sede diplomática, bajo reglas claras. Hay coordinación e intercambio de información, sí; intervención extranjera armada, no. El mensaje responde directo a los excesos retóricos del FBI y a la oposición que intenta vender sumisión donde hay límites constitucionales. Cooperar no es ceder soberanía. Y fijar la línea, cuando otros la cruzan en el discurso, también es ejercer autoridad. Aquí no mandan las agencias extranjeras.

3.

Matices. En el caso del huachicol fiscal, la figura de “bajas definitivas” enfrenta su primer contrapeso jurídico. La defensa de los hermanos Farías Laguna sostiene que, mientras los amparos sigan vivos, no hay separación de la Marina. Para Fernando Farías, aseguran, existe suspensión que lo mantiene como militar activo; para Manuel Roberto, la baja fue impugnada y sus efectos están detenidos. La Semar habla de depuración; los abogados, de procesos en litigio. Entre comunicados y tribunales, la diferencia importa, pues no es lo mismo anunciar sanciones que sostenerlas ante un juez. Y, en tanto, otros, como Adán Augusto López, tan campantes.

4.

A jugar. El Mundial 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha. El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó el Mundial Social, una estrategia que mezcla deporte, salud, educación y cultura con 74 torneos de futbol a lo largo del año, desde niñas y niños hasta adultos mayores y personas con discapacidad. La apuesta fuerte es la Copa Escolar, que involucrará a 22 millones de estudiantes y aspira a ser el torneo escolar más grande del mundo, con la final en CU. Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado empujan la idea: usar la fiebre mundialista para recuperar espacios, detectar talento y fomentar comunidad. No es sólo futbol, es política pública a la moda.

5.

Nulificado. Salamanca se desangra mientras su alcalde, Julio César Prieto, sigue sin dar la cara. En una sola semana al menos 17 asesinatos, una bomba artesanal a metros de la refinería de Pemex y, como clímax brutal, 11 personas ejecutadas en un campo de futbol, entre ellas un menor. Extorsiones, desapariciones y homicidios ya no son episodios aislados: son rutina. La exigencia de su renuncia no surge del ruido político, sino del hartazgo social ante un gobierno municipal rebasado. La gobernadora Libia García ha reforzado operativos y coordinación estatal, pero en Salamanca el primer eslabón falló. Así no hay contención posible.