Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 27 de enero de 2026

NOTA: En esta columna respondo a cuatro preguntas de cómo entender lo que el cuerpo revela sin hablar.

OLOR CORPORAL

¿Qué revela el olor corporal sobre tu salud?

R. Nuestro cuerpo libera de manera constante compuestos químicos a través del sudor y la respiración. Esos compuestos generan olores característicos, y cambios en ese olor pueden ser señales tempranas de alteraciones en el metabolismo, la piel, el hígado, los riñones o el control del azúcar en la sangre. Lo interesante es que algunos olores nuevos o más intensos aparecen antes que otros síntomas físicos, convirtiéndose en pistas tempranas que la ciencia está aprendiendo a interpretar.

Ejemplos concretos:

• Aliento o sudor con olor afrutado o a manzana puede asociarse con diabetes mal controlada y cetonas en la sangre.

• Olor a lejía o amoniaco en aliento, sudor o ropa puede aparecer cuando los riñones o el hígado no filtran bien los desechos.

• Olor a pescado muy intenso y persistente en sudor, orina y aliento puede deberse a trimetilaminuria, un raro trastorno metabólico que impide descomponer una sustancia de la dieta.

• Mal olor fuerte y repentino en pies, axilas o pliegues suele indicar infecciones de piel por hongos o bacterias, como pie de atleta o dermatitis.

Los científicos estudian estas moléculas para desarrollar pruebas capaces de detectar enfermedades en fases muy tempranas, incluso años antes de un diagnóstico tradicional. Analizan el olor corporal y del aliento para identificar infecciones, trastornos hormonales o enfermedades crónicas. El cuerpo, literalmente, habla.

MASTICAR

¿Por qué es importante tomarse el tiempo para masticar?

R. Masticar parece un paso trivial y por eso suele descuidarse. Sin embargo, cumple funciones esenciales para la salud.

• Mejor absorción de nutrientes: una buena masticación descompone los alimentos en partículas que el intestino puede procesar con mayor eficiencia.

• Control del apetito: al masticar más, se activan hormonas de saciedad que envían señales al cerebro durante la comida, ayudando a comer menos sin sentir privación.

• Digestión más suave: cuando tragamos trozos grandes, el estómago debe producir más ácido para deshacerlos, lo que puede irritar la mucosa y favorecer el reflujo.

• Protección dental: masticar estimula la producción de saliva, que limpia la placa, neutraliza la acidez y protege el esmalte.

Masticar no es un trámite: es el primer acto de una digestión saludable. En una ocasión estábamos cebando en un restaurante cuando mi hijo Christian me dijo: “Papi, ¿sabías que acabas de masticar el bocado un poco más de 70 veces?”.

LA POSICIÓN (al dormir)

¿Qué revela la forma en que duermes sobre tu bienestar?

R. La postura y la calidad del sueño ofrecen pistas sobre la salud física y emocional de esta forma:

• Dormir boca arriba, pero despertarse cansado puede indicar apnea del sueño, un trastorno que afecta a millones de personas y que aumenta el riesgo cardiovascular.

• Dormir en posición fetal suele asociarse con estrés o ansiedad, especialmente cuando la postura es muy cerrada.

• Despertar con dolor lumbar puede relacionarse con colchones demasiado blandos o con tensión muscular acumulada.

• Despertarse en la noche sin causa aparente puede ser señal de problemas metabólicos, como variaciones bruscas de glucosa.

El sueño no sólo repara: también revela. La forma en que dormimos es un mapa nocturno de lo que el cuerpo intenta equilibrar durante el día.