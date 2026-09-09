Retiran 16 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en Guerrero

Fuerzas de seguridad estatales y federales retiraron 16 cámaras de videovigilancia que fueron colocadas de manera ilegal y localizadas en distintos puntos de los municipios de San Jerónimo y Coyuca de Benítez, región Costa Grande.

Los dispositivos de videovigilancia fueron ubicados durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En San Jerónimo fueron retiradas cinco cámaras de videovigilancia, mientras que en la localidad de El Papayo, municipio de Coyuca de Benítez, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron 11 dispositivos adicionales.

Estas acciones de las autoridades de seguridad tienen como objetivo evitar que sistemas de videovigilancia instalados por particulares de manera irregular puedan ser utilizados para facilitar actividades delictivas, monitorear el desplazamiento de las instituciones de seguridad o representar un riesgo para la población.

Los equipos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones que permitan determinar su origen y posible utilización.