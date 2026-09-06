Desmantelan red de videovigilancia ilegal instalada en postes de Ecatepec

Alrededor de 21 cámaras parásitas colocadas de manera irregular en la infraestructura pública municipal en las colonias Buenavista, El Gallito y Santa Clara Coatitla fueron retiradas por elementos de la policía municipal y de la Fuerza de Tarea Marina, las cuales pueden representar un riesgo para la operatividad de las corporaciones de seguridad pública.

Ello, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz en Ecatepec. Se informó que se realizó un despliegue con personal naval asignado al municipio, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Policía Metropolitana, en apoyo a la Policía Federal Ministerial.

Ante ello, uniformados adscritos a la Fiscalía General de la República, subsede Ecatepec, estuvieron a cargo de la intervención para retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera ilegal y que contravienen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

Durante la ejecución del operativo, trabajadores de Alumbrado Público del gobierno municipal retiraron aquellos dispositivos colocados en infraestructura pública gubernamental, que contravienen la normatividad federal, ya que podrían ser usados por particulares o grupos organizados para vigilar los movimientos de autoridades o corporaciones policiales.