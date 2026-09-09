García Harfuch inaugura complejo del ISSSTE en sede de la SSPC

david.vicenteno@gimm.com.mx

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, inauguró este miércoles las instalaciones de un complejo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para brindar servicios de salud, vivienda, ahorro para el retiro, prestaciones y abasto a los trabajadores de la dependencia.

“Contar con atención médica cercana permite atender un malestar desde sus primeras manifestaciones, detectar a tiempo factores de riesgo y dar continuidad a los tratamientos”, comentó García Harfuch, en su mensaje de inauguración.

El funcionario destacó que la iniciativa del Instituto facilita el acceso a los servicios desde el centro de trabajo, reduce los tiempos de traslado y reconoce el valor del tiempo de todo el personal administrativo de la dependencia a su cargo.

Sobre el módulo de FOVISSSTE que opera en el complejo, García Harfuch destacó que la orientación y la atención de trámites relacionados con la vivienda brindan certeza al personal y a sus familias; además, indicó después de jornadas largas y de enfrentar situaciones de riesgo, contar con un hogar seguro aporta tranquilidad, estabilidad y la posibilidad de construir un patrimonio.

“Como institución agradecemos mucho al equipo del ISSSTE; tenemos la responsabilidad de respaldar a nuestros elementos, reconocer su entrega y acercarles servicios que favorezcan su bienestar y el de sus familias. Es una manera de corresponder al compromiso, la disciplina y la vocación con la que sirven a México”, dijo el secretario, García Harfuch.

Se detalló que, con el complejo se brinda atención médica preventiva de primer nivel, orientación sobre pensiones, vivienda y prestaciones, además de acceso a servicios de SUPERISSSTE.

En el acto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó el complejo acerca los servicios del Instituto a las y los trabajadores de la dependencia mediante un nuevo consultorio médico con atención general y telemedicina, así como módulos de prestaciones, vivienda y ahorro.